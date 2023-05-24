新任駐美大使謝鋒抵達美國履新

【有線新聞】新任中國駐美大使謝鋒抵達美國紐約履新，指中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他將迎難而上、捍衛中國利益，希望美方妥善處理台灣等重要敏感問題，爭取中美關係回歸正軌。

新任中國駐美大使謝鋒周二抵達美國紐約機場履新，他用英文向記者表示很榮幸獲委派為第12任駐美大使：「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責；我也是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

謝鋒說中美關係正遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他既感使命光榮，更覺責任重大，會迎難而上、不辱使命，強調國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏，是新時期中美正確相處的治本之道，希望美方與中方相向而行，按照中美三個聯合公報的原則，妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

曾出任駐美公使的謝鋒說，距離上次在美國工作已13年，期間世界和美國有很大變化，期待接觸美國各界探討推進交流與合作。

59歲的謝鋒還曾任外交部駐港特派員，前年出任副外長主管對美事務，如今接替秦剛升任外長後，年初起一直懸空的駐美大使職務。

美國國務院發言人米勒歡迎謝鋒到埗，期待合作，華府致力與中國保持溝通，負責任地管控競爭。

謝鋒曾以副外長身份，會見訪華的美國副國務卿舍曼，提出糾正錯誤及中方關切重點個案兩份清單，又批評美國有人將中國當作「假想敵」。有美國官員形容謝鋒專業、有能力，預期他為美中對話帶來成效。