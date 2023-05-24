秦剛晤荷外長反駁中國有干涉荷蘭

【有線新聞】國務委員兼外長秦剛，與訪華的荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉會面。秦剛對荷蘭有意限制對華出口光刻機表示關切，胡克斯特拉則當面提出關注經濟及網絡安全。

西方多國多次指責中方實施經濟脅迫、非法轉移技術等，胡克斯特拉表示荷蘭有責任保護自身經濟，以及網絡安全：「正如中國保護其核心利益，我們也會保護自身利益。在這方面，我對來自中國境內的網絡行動，及荷蘭境內的外來干預報告提出關切，包括針對記者的行徑。」

秦剛批評這些指控只是媒體炒作：「這些情報部門，他們關在黑屋子裏頭來散佈各種威脅，特別是中國威脅論，然後就被你們媒體無限地放大、炒作，來幹嘛呢？來侵蝕我們兩國友好的民意基礎，來毒化我們兩國關係的氛圍。」

兩人會面長達2.5小時，秦剛強調中國堅持走和平發展道路，輸出的是機遇而不是危機，稱搞陣營對抗、人為切斷產業供應鏈，才是世界風險源頭。

他指荷蘭作為中國在歐洲的重要合作夥伴，願同荷方一道共同反對「脫鉤斷鏈」，防止國際貿易碎片化。另外兩人還談及俄烏戰事和中國人權等議題。