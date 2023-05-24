秦剛晤荷外長反駁中國有干涉荷蘭
【有線新聞】國務委員兼外長秦剛，與訪華的荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉會面。秦剛對荷蘭有意限制對華出口光刻機表示關切，胡克斯特拉則當面提出關注經濟及網絡安全。
國務委員兼外長秦剛周二在北京接見荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉，會後雙方一同見記者。
秦剛表示中方嚴重關切荷蘭計劃以安全理由，限制對華出口光刻機等半導體技術，要求對方撤回。
西方多國多次指責中方實施經濟脅迫、非法轉移技術等，胡克斯特拉表示荷蘭有責任保護自身經濟，以及網絡安全：「正如中國保護其核心利益，我們也會保護自身利益。在這方面，我對來自中國境內的網絡行動，及荷蘭境內的外來干預報告提出關切，包括針對記者的行徑。」
秦剛批評這些指控只是媒體炒作：「這些情報部門，他們關在黑屋子裏頭來散佈各種威脅，特別是中國威脅論，然後就被你們媒體無限地放大、炒作，來幹嘛呢？來侵蝕我們兩國友好的民意基礎，來毒化我們兩國關係的氛圍。」
兩人會面長達2.5小時，秦剛強調中國堅持走和平發展道路，輸出的是機遇而不是危機，稱搞陣營對抗、人為切斷產業供應鏈，才是世界風險源頭。
他指荷蘭作為中國在歐洲的重要合作夥伴，願同荷方一道共同反對「脫鉤斷鏈」，防止國際貿易碎片化。另外兩人還談及俄烏戰事和中國人權等議題。