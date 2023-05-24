德桑蒂斯據報將於Twitter活動宣布參選總統

【有線新聞】美國佛羅里達州州長德桑蒂斯，據報將於Twitter的網絡活動宣布參加明年大選，他被視為前總統特朗普爭取共和黨內提名的頭號勁敵。

美國佛羅里達州州長、共和黨的德桑蒂斯，將於當地周三傍晚6時，與Twitter行政總裁馬斯克在線上語音平台Twitter Spaces對話。期間宣布競逐2024年總統選舉，預料當晚會發布正式參選影片。馬斯克證實德桑蒂斯在活動中有重大發表，是社交媒體上的第一次，但他同時表明目前未有心儀的總統參選人。

44歲的德桑蒂斯被視為是前總統特朗普爭取黨內提名的頭號對手，兩人在移民政策等方面取向相近。德桑蒂斯曾經將幾十名移民轉送到馬薩諸塞州，以喚起對拉美移民潮的關注。他又反對收緊槍管，在任州長期間，放寬對攜帶槍械的限制。德桑蒂斯在其他議題上立場同樣保守，他曾簽署禁止懷孕六周以上墮胎的法例，又頒布禁令不准在公立學校內討論同性戀及多元性取向議題。