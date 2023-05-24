習近平晤米舒斯京盼提升兩國經貿投資合作水平

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【有線新聞】俄羅斯總理米舒斯京到訪北京，分別會見國家主席習近平及總理李強。習近平希望中俄發揮合作優勢，推動各領域合作；米舒斯京則稱，雙方將抵制企圖以制裁達到目的的國家。

國家主席習近平在人民大會堂，接見俄羅斯總理米舒斯京。

習近平請米舒斯京轉達對俄羅斯總統普京的問候，指鞏固和發展中俄關係既是民心所向，也是大勢所趨。他說︰「當前的中俄關係保持著高水平的運行，各領域的合作有序推進，希望雙方繼續發揮我們中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把我們兩國務實合作和人文交流推向更高水平。」習近平強調願同俄方在涉及彼此核心利益問題上，繼續互相堅定支持，提升經貿投資合作水平，促進共建一帶一路的合作。

米舒斯京亦向習近平轉達普京的問候，指習近平今年3月訪俄，開闢俄中全面戰略夥伴關係的新時代，願同中方深化各領域務實合作，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄羅斯傳媒報道，米舒斯京稱，俄中堅決抵制一些國家企圖利用制裁達到目的，將創造條件邁向兩國共同戰略目標。

總理李強早前為米舒斯京舉行歡迎儀式及會談，李強提到今年中俄貿易額大增逾四成，願同俄方擴大經貿往來，認為中俄務實合作持續穩定發展、前途光明。

米舒斯京則稱兩國關係處於前所未有的高水平，共同應對西方集體制裁帶來的新挑戰。

中俄代表之後簽署一系列文件，包括深化服務貿易領域投資合作、俄羅斯出口中藥等協議書。