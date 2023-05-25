美國佛羅里達州州長德桑蒂斯宣布競逐提名選總統

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】美國佛羅里達州州長德桑蒂斯宣布參加明年總統選舉，將在共和黨內與前總統特朗普率先對壘。他接受電視訪問時提到，不會出兵支援烏克蘭，亦不希望中國插手俄烏戰事。

「衰敗是一種選擇，成功是可以實現，自由值得為之奮鬥。」共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯，發表約一分鐘的參選短片，把邊境問題、城市犯罪及左翼自由主義，描述為國家面對的挑戰，誓言要帶領美國進入成功的新時代，為民眾的自由而戰。 德桑蒂斯說：「我是德桑蒂斯，我正在參選總統，帶領偉大的美國東山再起。」

總統參選人一般透過電視或集會演說，展開首場競選活動。但44歲的德桑蒂斯破天荒，於線上語音平台Twitter Spaces，與Twitter行政總裁馬斯克等人對話，為競選打響頭炮。不過「出閘脫腳」，網上對話因技術問題延遲約半小時才開始，至少有50萬人收聽。 被視為前總統特朗普爭取黨內提名的頭號對手，德桑蒂斯在約1小時的對話中，談論政策的部分不算多。 他之後接受霍士新聞訪問，闡述施政立場，表明不希望美軍捲入俄烏戰爭，亦不能讓中國介入其中：「我們必須明白中國是威脅，我覺得拜登出於各種原因對中國缺乏認知，我認為他在懇求中國與烏克蘭和俄羅斯達成某種協議，我相信讓習近平參與其中是錯誤。」