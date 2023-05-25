易通行｜周日擴至獅隧 周六晚起陸續封路 運輸署：有信心運作暢順

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【有線新聞】「易通行」星期日擴至獅子山隧道，獅隧星期六晚起分階段封路，運輸署說汲取青沙管制區及城隧經驗，有信心獅隧會運作暢順。

為了配合獅子山隧道星期日凌晨5時開始實施「易通行」，獅隧星期六晚起會陸續封路，當晚十時開始往九龍方向行車線分階段封閉；而往沙田方向行車線，就在之後的凌晨一時起陸續封閉。凌晨四時半前，來回方向會各留最少一條線以及三條收費通道；到四時半，獅隧來回方向及所有支路入口都會全線封閉。駕駛人士要改用大埔公路、青山公路及大老山隧道往返沙田與九龍，有五條通宵巴士線及六條專線小巴線要改道行駛。

獅隧的「易通行」收費感應裝置安裝在近沙田出入口的龍門架，往沙田的收費廣場現有六條行車線會減至三條，慢線會改為巴士線，其他司機就要用中線和快線。而往九龍方向，會由七條線減至三條，現在獅子山隧道公路上下午繁忙時段左線設有巴士專線的安排維持不變。

運輸署說現時獅隧每日有約9萬架次車輛通過，累積青沙管制區和城隧的經驗，有信心「易通行」在獅隧會運作暢順。運輸署署長羅淑佩：「我們不預計有一個很大的紓緩擠塞的情況，但我們相信當大家熟習易通行後，毋須停車通過收費亭以及毋須在過收費亭前後，有比較大量切線需要，大家爽快了，行車速度應有所增加。」

運輸署說，會參考獅隧的實施情況，再決定下一階段「易通行」在三條過海隧道推行時哪一條會先行。