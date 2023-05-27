市建局以同區「七年樓」定收購價 韋志成：須適時變法 觀塘商業地將增住宅元素

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【有線新聞】市建局近年推出多個重建項目，會以同區七年樓齡，擬定收購舊樓單位呎價。行政總監韋志成認為，須在合適時候思考是否要改變。至於觀塘市中心商業地流標，韋志成說將加入住宅元素。

總樓面達216萬平方呎，觀塘市中心商業地早前流標。市建局行政總監韋志成說，九龍東未來會多幾百萬呎商業地，再推商業項目吸引力低，決定加入住宅元素，總樓面面積會多兩成多，住宅佔多少就要再研究。市建局行政總監韋志成：「如果住宅太近地鐵站，噪音會是個大問題，所以這是當時為何決定第四第五區作商業用途。如果將住宅放進計劃，要將住宅位置拉高，所以我們決定用垂直城市概念，將不同用途放在同一支大樓內，有商業，包括寫字樓、零售，甚至酒店。再有住宅在內變相就可靈活放置。」

韋志成說去年上環及土瓜灣兩個重建項目，收到47億元前期款項比預計少兩成，估計市建局未來幾年，資金流都是負數，要靠借貸推展項目。要騰出資金除了開源亦要節流，市建局2001年起，以同區七年樓齡，擬定收購舊樓單位的呎價，韋志成認為要思考是否需要改變。韋志成：「七年樓齡沒劃線，有錢的也是七年樓齡，沒錢的也是。我們收購很多時碰到他手持十多個物業，都是要用同等補償機制賠給他。油麻地旺角（重建）總收購成本一萬至一萬一千億元，這裏有四成多（補償）是因七年樓齡，額外補償要付出的這四千至五千億。如果我放在例如明日大嶼，我在那裏造地，然後用這些地支持舊區更新，這樣是否更符合經濟利益？」他又說要再詳細研究，假如未來土地儲備足夠，可考慮預留部份給市建局建屋安置受重建影響住戶。