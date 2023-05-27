新田科技城｜擬直接向企業批地 吸創科龍頭進駐 甯漢豪：設條款要求帶來特定效益

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【有線新聞】新田科技城約300公頃用地，將來或者直接批給創科龍頭企業，發展局局長甯漢豪說，不會單純賺取最大地價，會有條款要求項目帶來特定效益。

政府希望發展國際創科中心，考慮直接批出新田科技城300公頃土地，吸引龍頭企業進駐。甯漢豪說直接批地不是新鮮事，以往都做過，例如貨櫃碼頭、纜車總站，又說不想「價高者得」，是因為出價高未必是「做創科叻的人」。發展局局長甯漢豪：「不能純粹為了賺取最大地價去批地，有些優惠的市價，不過優惠一些，我就要換取到一些東西回來，換到甚麼回來？可能寫在地契或附屬的營運協議，離不開你的產量、經濟效益，培育到多少創科人才等。」批給哪一類創科企業，創科局仍在研究，預計年底會有初步看法。

配合科技城建設的新田市中心，預計興建超過五萬個單位，公私營房屋七三比，甯漢豪說這個比例不是最終定案。甯漢豪：「這個是意向，因為我們造地有很多評估要做，交通評估、環境評估，這些總要有一個假設。到我們落實興建樓宇，可能已經是若干年後的事，所以一定要給自己有空間，按當時的需要、房屋供求去調節。」

發展北部都會區的同時，還要填海建交椅洲人工島，會否加重政府的財政承擔？甯漢豪說香港需要多些土地儲備，人工島佔地1,000公頃，有重要策略意義，政府將分階段推進、不會放棄。