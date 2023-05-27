耶倫：最快下月5日出現債務違約

【有線新聞】美國財長耶倫將債務違約死線推遲4日至下月5日，據報白宮與國會接近達成協議，同意把債務上限提高、為期兩年，並為多項政府開支設限。

美國財長耶倫致函國會，警告最快下月5日出現債務違約，較早前提出的死線延後4日，若不及早行動，令美國家庭陷入困境，危害國家全球領導地位，更令人質疑捍衛國安和利益能力。

她推算下月初須就社會保障等支付逾1300億美元，到5日那個星期，還有一筆900多億美元的開支，預料資源不足以履行所有職責，又稱財政部以非常規措施，包括轉換20億美元國債，推遲違約時限。

白宮與國會周五繼續就提高國債上限談判，總統拜登感到樂觀，但有共和黨人不認同。

拜登說：「我非常樂觀，希望午夜前能明確顯示我們達成協議。」

美國眾議員麥克亨利說：「(午夜前達成協議?)我不知道，希望如此，但我們必須確保就文本達成一致，就協議達成一致，前面還有重大挑戰，可能還要幾小時甚至幾天。」

外電報道雙方接近達成協議，把債務上限提高兩年，但會為多項政府開支封頂，維持今年水平，國防支出享有豁免，明年容許增加3%。

不過雙方對社會安全網開支陷於拉鋸，共和黨人要求享有醫療、食品等援助民眾，需要有工作證明或正求職，估計令逾100萬人失去資格，未來10年可節省1200億美元，但被民主黨質疑令行政繁複。

國際貨幣基金組織警告，在現存壓力下，美國債務危機為全球經濟帶來本可避免的系統性風險，期望盡早解決。