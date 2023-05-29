易通行｜獅隧實施首工作天大致暢順 屢有車輛誤入巴士專線 李梓敬：要加強路面指示

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【有線新聞】獅子山隧道實施「易通行」後，上班繁忙時間交通暢順、出九龍的龍尾縮短，不過多輛車錯誤駛入巴士專用的慢線。我們發現「易通行」實施前，其他車在收費亭前可以切入慢線，「易通行」實施後就劃了雙白線，有議員要求加強路面指示。

獅子山隧道收費廣場來回方向行車線，由13條縮減一半至6條。上班時間比較繁忙的出九龍方向，並無塞車，車輛直接駛過收費廣場，毋須停車繳費，仍然有多輛車經過收費亭時收慢，但行車大致暢順。

往九龍方向最左的慢線是巴士專線，早上7至10時只有巴士可以使用。我們發現多輛車錯誤駛入巴士專線，私家車、貨車、工程車都有，為何會出錯呢？我們試行一次。臨近獅隧收費廣場左邊巴士專線終止，緊接是雙白線，即是不可以切入去，只可以行中、快線。我們對比「易通行」實施前，巴士專線終止後並無雙白線，其他車可以駛入慢線。新界東北（新民黨）議員李梓敬：「有車可能誤入了，其實過往都有，可能路面指示加強，配合易通行運作，令到駕駛人士更清楚。」

「易通行」實施後還有一樣不同，就是上班時間出九龍車龍短了，以往龍尾去到近新田圍邨，現在縮短到近隔田邨。