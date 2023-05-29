心連心大行動成立典禮 粵港簽協議推進兩地養老 鄭雁雄籲社福界弘揚愛國愛港

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】社福界成立「心連心大行動」，協助推動特區政府的社福工作。中聯辦主任鄭雁雄說香港走向由治及興的新階段，再也不能搞錯方向，社福界亦要弘揚愛國愛港價值觀。

社福界「心連心大行動」由選委會界別議員管浩鳴牽頭成立，國家民政部副部長柳拯都有出席典禮。中聯辦主任鄭雁雄說受港澳辦主任夏寶龍委託出席，又對社福界提出三點看法，包括堅持團結合作，建立與一國兩制、愛國愛港相適應的主流價值觀。鄭雁雄：「過去一個時期，香港社會曾飽受政治爭拗、社會動盪之苦，甚至有人陷入港獨、攬炒政治迷思，教訓十分深刻。在新階段，香港再也不能搞亂方向，再也不能搞亂自己，再也不能被人利用、蒙蔽，是全體市民共同心聲。社福界聯繫千家萬戶，有傳播和倡導香港主流價值觀的獨特優勢。大家要立足新階段、新使命，弘揚愛國愛港傳統。」他讚揚特區政府在促進經濟復蘇、排解民生憂難，展現了管治新風，希望社福界主動把握大灣區建設等機遇。

行政長官李家超就呼籲社福界全力支持特區政府，為提升市民幸福感出力，「我鼓勵香港社福界繼續善用香港在一國兩制下，背靠社國、聯通世界的獨特優勢，積極與海內外同業以及相關單位多作交流、互相學習、共同進步，惠及弱勢社群，推動業界高質量發展。」

勞福局局長孫玉菡與廣東省民政廳廳長張晨簽署合作備忘錄，達成協議，推進粵港兩地養老服務領域交流合作和優勢互補。