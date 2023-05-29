內地帶貨主播「湧現」明星臉 揭AI換臉吸人氣 ¥3.5萬元楊冪、迪麗熱巴任你變

【有線新聞】AI技術應用範圍日益廣泛，但內地有「帶貨」主播卻想出用AI換臉，化身知名影星「吸人氣」。據報只要3.5萬元人民幣價格，普通人也能憑換臉模組化身「仙女」。有內地律師指出，AI換臉用於公開直播，已涉嫌侵犯明星藝人的肖像權。

素人主播紛變氣質女星 實時換臉沒時延

「真的假的？迪麗熱巴居然在直播賣貨？」內地傳媒報道，近日直播平台湧現一股「明星熱潮」，藝人佟麗婭、楊冪、劉亦菲等都「下凡」帶貨令網民爭睹，但其實這些「明星臉」主播都是冒牌貨，「人皮之下」全是用AI換臉的普通素人。網民宣稱看到楊穎、楊冪、劉亦菲的明星臉直播間。另有女主播正在熱情推銷商品，網民發現女主播看起來有點眼熟，到直播彈幕中有人說「像佟麗婭」。

據報「實時換臉」更不存在延遲，也不會有Bug，「素材充足的話，只要半小時到幾個鐘頭的時間就可直接合成視頻。模型可以替換任意素材使用，不分張三李四。」據提供換臉軟件網站表示，使用者亦可自行從零開始訓練模型，如果24小時「掛機」不停地訓練模型，半個月到一個月的時間就可達到幾可亂真的合成效果；全套模型購買價格3.5萬元。

網民不怕被起訴：沒有弄百分百像

有網民分享自己「換臉」迪麗熱巴的影片，被其他網民提醒「小心被起訴」，該網民則表示「不會，沒有弄百分百像，也不進行商業化」。另有主播則因應不同直播間監管尺度，使用不同的臉，例如在淘寶直播間就是用本人的臉，在視頻號直播間就用AI換過的臉。

不過，報道引述律師岳屾山表示，AI換臉直播可能涉嫌侵犯明星藝人的肖像權，涉及商業行為更會加重情節。不少網民亦認為直播平台利用「明星臉」直播，明顯有意圖借此吸引關注，甚至惹人誤會有明星代言，行徑如同詐騙。