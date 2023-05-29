煤氣公司完成加氫站測試 日供夠12輛氫能巴士行400公里 加氣速度與入油相若

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【有線新聞】煤氣公司完成加氫站測試，適合在巴士廠或油站加裝設施，供應給氫能巴士使用。除了零排放更環保，入氣速度與入油相若。

全港首個加氫站設在大埔煤氣廠，佔地大約一百呎，加氫站舖設煤氣管道後將煤氣輸送到加氫站，煤氣有一半成分是氫氣，經變壓吸附設備可以抽出氫氣，供應給氫燃料電池發電或者直接供應給氫能巴士，零排放，配合綠色運輸發展。

煤氣公司說興建加氫站需時一年左右，成本要大約兩千萬元，較興建加油站便宜一半。煤氣公司總經理鄭曉光：「剛才見到的小型實驗設施每天做12公斤，一般來說正常的加氫站一天有約500公斤，其實大約足夠12架雙層巴士每天走400公里路途。」

加氫站一旦有氫氣、甲烷氣洩漏，探測器都會響警報，自動停止生產氫氣，煤氣公司說敏感度好高，確保不會引致爆炸。

煤氣公司計劃與巴士公司合作，提供氫氣予氫能巴士，垃圾車等重型車都適合用氫能。鄭曉光：「營運方面，如果用氫、充氫充滿一架車，足夠400公里行走，大約15分鐘左右，較入油、油渣不會相差很遠；但如果要用電池充電，至少要花兩小時才能充滿電、行走到400公里。」

氫氣氣價多少錢未定，煤氣公司說視乎政府氫能政策，如果普及使用可以便宜點，比起油價一定有競爭力。