黎智英案｜預計審訊需時約80日 8月18日預審 辯方要求控方承諾審訊期間不新增證據

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【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力的案件在高等法院作管理聆訊，預計整個審訊要約80日。辯方要求控方承諾不會在審訊期間新增證據。

法院外早上有警員穿上戰術背心戒備，黎智英沒有到庭。他跟蘋果日報三間公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物，案件原定審訊40日，控方最終估計需時65日處理證據，包括傳召6名關鍵證人及2名專家證人等，將會觸及社交媒體運作及制裁的法律效力，連同準備書面陳詞，預計整個審訊要約80天，並訂於八月十八日預審。

黎智英沒有到庭，他跟蘋果日報三間公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物，案件原定審訊40日。

控方最新估計需時65日處理證據，包括傳召6名關鍵證人、18名辯方要求的證人及2名專家證人，將會觸及社交媒體運作及制裁的法律效力。

辯方會爭議國安法的合憲性，連同準備書面陳詞，預計整個審訊要約80日，會移師西九龍法院審理。

辯方由資深大律師彭耀鴻代表，他說上星期才收到控方提交的專家證供。根據民主派初選案的發展，控方不斷在審訊期間提交新證據及搬龍門，要求控方向法庭承諾不會這樣做。

法官李運騰說案件理應去年夏天已準備好開審。法官杜麗冰就說刑事審訊期間事情難免有變化，控方不能許下承諾，但提醒要注意時間，並預留八月十八日預審。

無論是法官抑或控辯雙方律師團隊，都有人同時參與民主派初選案。法官杜麗冰說希望黎智英案可以如期在9月開審。