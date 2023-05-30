七一衝擊立法會｜王宗堯與示威者及記者對話 沒有遮蓋面容 警方檢城大記者指模

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【有線新聞】2019年七一衝擊立法會案，五名被告否認暴動罪，控方播放片段，拍攝到多名被告在立法會大樓內。

藝人王宗堯早上抵達西九龍裁判法院，他和馬啟聰等五名被告前一日在庭上表明否認暴動罪，連同毋須答辯的何俊諺，六人繼續受審。

控方案情指，網上公開片段及傳媒片段都拍攝到多名被告，案發當日出現在立法會大樓內，包括王宗堯在會議廳與示威者及記者對話，他當時沒有遮蓋面容，身穿印有「我自由故我在」的黑色T恤。

被告吳志勇當晚11時許在主席台接受傳媒訪問，表明會死守大樓。他在警誡下承認曾進入立法會，但說沒有破壞任何東西。他和王宗堯兩人都承認，進入或逗留在會議廳範圍的控罪。

警方在現場一個金屬盾牌上找到被告林錦均的指模，林錦均承認接觸過盾牌，又傳過眼罩等物資。當日下午3時跟隨其他示威者在「煲底」用鐵枝撞擊大樓，但很快就受傷，之後在「煲底」休息。

至於時任城大編委記者黃家豪說當日進入立法會是採訪，警方事後在現場檢取的一本基本法小冊子，其中一頁找到他的指模。辯方律師說如果法庭承認黃家豪以記者身份出現在現場，他是正當地履行職責，沒有證據顯示他干犯進入或逗留在會議廳範圍的控罪。