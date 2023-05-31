美軍指解放軍軍機南海進行不必要挑釁行為

【有線新聞】美國指解放軍戰機在南海上空，對美軍軍機進行不必要的挑釁行為，亂流導致美軍軍機輕微搖晃。中方未有直接回應事件，只表示美國長期以來出動軍機船艦近距離偵察中國，構成嚴重威脅。

美軍印太司令部發放片段，空軍一架RC-135偵察機上周五，在南海國際空域執行任務期間，解放軍一架殲-16戰機近距離在美軍偵察機前飛過，產生機尾亂流，一度令美方軍機搖晃。

美軍指解放軍機師進行不必要挑釁行為，強調偵察機當時是執行安全的例行任務，美方會繼續在國際法容許地區安全及負責任活動，期望印太地區所有國家按照國際法安全使用國際空域。有國防官員透露，美方已透過適當的外交及軍事渠道向中方反映事件。

中國駐美大使館則指，美方長期以來出動軍機船艦近距離偵察中國，嚴重威脅中國國家安全，敦促美方停止危險挑釁行為及將責任推卸予中方，並表明會採取必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，與區內國家維護南海和平穩定。

事件正值近期兩軍交流出現困難，中方拒絕美方要求，安排兩國防長在新加坡的香格里拉安全論壇期間會面，中方表明美方要為兩軍對話創造必要氛圍和條件。

類似事件去年12月亦曾在南海發生，美軍當時指兩機機翼相距不足3米。