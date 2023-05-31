初選案｜法官指各被告實際參與時間不同 控方周四交列表指明具體日期

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【有線新聞】民主派初選案續審，法官要求控方指明各被告具體何時起參與計劃 ，控方明天會提交列表。

法官陳慶偉一開庭就提出根據庭上證供及承認事實，控辯雙方同意戴耀廷曾發布一系列文章，所爭議的只是文章的動機。陳慶偉說被告何時開始參與串謀計劃是重要的，但控方至今無提出具體日期。副刑事檢控專員周天行說計劃是2020年一月，戴耀廷與區諾軒的飯局開始。

陳慶偉說假如他們不同意，「下一個日期是？」，周天行說是3月25日公民黨記者會；陳慶偉說跟戴耀廷和區諾軒無關，周天行再說是6月8日，戴耀廷發出協調會議最終文件那一天。

法官李運騰說各被告實際參與計劃的時間都不同，又提到控方點名的共謀者：觀塘區議會前主席蔡澤鴻、前民主動力總幹事黎敬輝和公民黨前立法會議員郭榮鏗；舉例說黎敬輝只是出席會議做記錄，沒有發表意見，針對這班共謀者有甚麼證據。

辯方之後繼續就共謀者原則陳詞，說被告參與初選時不知道有機會違法，連控方都承認被告的行為在國安法生效前屬於合法，引用國安法前的行為指控有違公平審訊。

控方應法官要求星期四提交列表，指明各被告和串謀者參與計劃的具體日期，辯方之後會就列表再陳詞。