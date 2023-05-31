世界沙灘運動會 港隊派8人爭戶外羽毛球亞洲區資格

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【有線新聞】今屆世界沙灘運動會，增設戶外羽毛球項目，港隊派出8位運動員，參加下月23日吉隆坡展開的，亞洲區資格賽爭出線。

這個新發展項目，港隊會派出4男4女「老手」參賽，他們全屬傳統羽毛球的退役港隊隊員。

去年在世錦賽後，結束17年全職生涯的黃永棋，將聯同太太陳祉嘉並肩作戰打混雙。

香港戶外羽毛球代表陳祉嘉︰「今次代表以夫妻檔出戰，是一個十多年後的一次，我們都很期待，我們的身份角色又不同，現在成為爸爸、媽媽，女兒都會問甚麼是運動員，我們希望告訴她甚麼是運動員。」

雖然打法與傳統羽毛球差不多，不過球員不可以連續接兩次球，但不可走入網前2米禁區揮拍。

香港戶外羽毛球代表黃永棋︰「沒有了細膩的技術，沒有了例如放網、後場等細膩的動作，反而要求更多的細動作。變了要重新製定一套戰術去打，我覺得很特別。」

除了參加男、女子三打三，港隊將先角逐混合團體接力賽，包括五個項目，男雙、女雙、混雙、兩男一女三打三，和兩女一男三打三，兩隊總分先達到80分便勝出。

經過抽籤，港隊被編入B組，將對蒙古、南韓及馬來西亞，黃永棋指一班退役球員難得再合作，會全力為港隊爭出線。

港隊要在資格賽，男、女子3X3項目取得第一名，才能夠出線8月世界沙灘運動會。