各方強烈譴責北韓發射軍事偵察衛星

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【有線新聞】美、日、韓和聯合國譴責北韓發射軍事偵察衛星，南韓稱不論發射是否成功，北韓都違反安理會決議。中方建議正視朝鮮半島問題癥結，重啟有意義對話，解決各方關切。

南韓首爾市面有大屏幕，播放北韓發射衛星的消息。

國家安全保障委員會召開會議，將北韓發射軍事偵察衛星定性為「遠端彈道導彈挑釁」，稱無論發射活動是否成功，都嚴重違反聯合國安理會決議，威脅朝鮮半島及國際社會的和平安全，予以強烈譴責，軍方正為北韓可能再次發射導彈做好準備。

南韓與日本及美國的北韓事務代表通話，商定繼續保持高度警惕並密切關注。 日本對北韓發射導彈提出嚴正抗議並強烈譴責，防衛大臣濱田靖一稱準備好應對任何緊急情況，計劃在南部島嶼和西南海域，繼續部署導彈防禦系統至6月11日。

白宮國家安全委員會發聲明，正與盟友密切評估局勢，將採取一切必要措施確保本土安全及保護南韓和日本盟友，呼籲北韓停止挑釁、展開談判。 在北京，外交部指朝鮮半島局勢出現當前局面，中方不願看到防止局勢繼續下滑的唯一出路，是正視半島和平機制缺失的癥結，重啟有意義對話，均衡解決各自的合理關切。