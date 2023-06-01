黃鴨訪港｜時隔十年 6.10「打孖」重臨維港兩周 18個港鐵站同現「鴨蹤」

【有線新聞】由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，自2007年起遨「游」世界各地，2013年訪港便吸引大批市民旅客蜂擁而至。適逢訪港10周年，橡皮鴨近期首度偕同伴「暢遊」維港，同時更會於全港多處「限定期間」亮相，為疫後復常帶來藝術的治癒力量。

金鐘站化身主題站 往中環海濱觀賞

2013年的「橡皮鴨遊世界香港站」設在尖沙嘴海旁，主辦方形容是霍夫曼有史以來最受歡迎的展覽。至於是次訪港企劃取名《橡皮鴨二重暢》，一對黃色巨鴨將停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），並於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

市民如果要前往展覽，可經由金鐘站E出口，經添馬公園往中西區海濱長廊，沿港岸線觀賞。至於金鐘站亦變成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口成為「橡皮鴨主題出口」，出口處的半圓玻璃天窗化身成趣緻鴨子臉。同時站內月台旁等多處都可發現橡皮鴨影蹤及有關設計，引領市民前往展覽場地。

糅合香港地道 特色造型亮相港鐵站

此外，為加強與香港聯繫，霍夫曼將橡皮鴨糅合香港地道特色，推出共24款「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」（《DOUBLE DUCKS with HongKong Signature Icons》）造型系列，包括著名地標如尖沙咀鐘樓、太空館、蘭桂坊及彩虹邨；地道美食如點心、菠蘿包與西多士；節慶如舞火龍、醒獅與搶包山；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如的士、小巴與鐵路及本土特色如紅白藍膠袋、當舖、街市等。

其中18款造型已即日起散佈在18個港鐵車站，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，希望港人在忙碌生活偶爾抬頭，感受到藝術治癒力量。

香港站設全景互動 黃鴨電車月內行走

還有香港站新設的大型數碼全景互動顯示區，會由橡皮鴨「打頭炮」與乘客互動，屏幕上方不時落下小鴨，通過感應裝置「碰到」途經乘客的頭部，便會彈出充滿正能量的心型圖案。本地象徵性交通工具的電車亦可看到橡皮鴨踪影，一輛橡皮鴨主題電車本月內會在街道上行走，為鬧市帶來點點藝術氣息。

創作者霍夫曼表示，一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結，「疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界、洗滌心靈」，是次展出不是要憶往事，而是共享當下美好時光。主辦方「AllRightsReserved」則指成雙成對象徵好事成雙，讓這「老朋友」為香港增添雙倍快樂，散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。