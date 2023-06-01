蘇州醫生應診「煲粥」20分鐘 邊談邊笑稱家中有事 病人氣憤拍片：兩句話打發我！

【有線新聞】內地醫患關係屢生衝突，蘇州有病人指控一名掛「專家牌」醫生應診時敷衍了事，甚至當場打了通20分鐘電話，一直要求病人「等一等」。該病人憤以拍片放到網上，引起各界關注，院方其後表示會批評涉事醫生及對他扣人工。

趕時間花25元改「掛專家號」 醫生稱「家中有事」講20分鐘電話

據內媒報道，鄭姓病人5月26日出現咳嗽、流鼻水等病徵，便到市內二級綜合性公立醫院的星塘醫院看病，但是當時院內「沒人理、沒人問」，由於要趕著照顧患白血病的女兒，他便花了25元人民幣（約27元港幣）預約掛「專家牌」的內科醫生。誰料未進診症室，該女醫生已在打電話，最後足足說了二十分鐘。其間鄭男開聲提醒兩次，但對方只叫他「等一等」。

鄭男不忿被敷衍，於是拍下醫生講電話的畫面。鄭男指該名女醫生曾向他表示「家中有事」，又解釋「沒有20分鐘，就打了一會兒，家裏人有事打給她」，「聽電話裏說的是家裏拆遷的事」。但從不足十秒的片段中可見，女醫生背對拍攝者、靠著窗講電話，不時在發出笑聲。

醫生看病求其馬虎 院方指已批評及扣款 網民批「沒有醫德」

醫生及後看診也照樣馬虎，得知鄭男有咳嗽等症狀後，就讓他去驗血。驗完血返回診症室後，醫生又在講電話，看一看驗血報告說沒有問題後，又要他做其他檢查。鄭男趕著給女兒送飯，未再做檢查及拿藥，只買了止咳藥就離開。

「覺得挺氣憤，號稱專家，結果看病時兩句話就打發了！」鄭男在網上公開事件後，有記者向院方查詢，院方指會對涉事醫生進行批評教育及扣款，也會對其他醫生加強教育。網民紛紛替事主感不值，「人家花錢買的是你的專業建議和時間，你拿這個時間處理家人打來的電話」、「沒有醫德，沒有職業道德」，但亦有網民認為要體諒醫生「家裏可能真的有很緊急的事情」。