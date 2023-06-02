大坑西邨重建｜逾千戶明年三月須遷出 五成半符回遷資格 未申報或當「黑戶」收樓

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】大坑西邨重建，逾1200個住戶須於明年3月遷出，約五成半住戶合資格在重建後遷回，期間獲發津租，四人戶有81萬元，但有兩成住戶未申報。「平民屋宇」指堅持不申報可能被列為「黑戶」面臨收樓。

大坑西邨重建項目前年獲城規會原則上批准，將提供逾3,300個單位，但全邨1,236個現有住戶的安置，令重建一拖再拖。平民屋宇早前要求住戶申報,最終80%、即1,012戶交回聲明書，審查後當中676戶符合資格在重建後回遷，不合資格的有324租戶。

符合資格的有兩個方案選擇：選擇回遷，五年重建期內會獲發租金津貼，一人住戶有54萬元、四人住戶就有81萬元，最多的十人戶可獲發186萬元，並有介乎3萬至10萬元的搬遷津貼；不過如果他們選擇不回遷，一筆過的補償金額會增加，等同租津的1.25倍，以四人戶為例有過百萬元。

平民屋宇指租津水平是參考差估署在區內的平均租金釐定，又引述地產代理指長者在區內找舊樓租住並非難事，亦會協助有需要住戶申請過渡房屋。至於不合資格回遷的300多戶，原因包括擁有物業或同時正在享用政府資助房屋，亦有人並非住在單位內，但都可以取得特惠搬遷津貼，按人頭計，每人10萬元，每戶上限70萬元。住戶有兩個月考慮是否接受方案，並須於明年3月遷出。

至於未交聲明的近兩成住戶，平民屋宇希望津貼方案公布後，他們可以盡快申報；如果一直不申報，唯有當他們是「黑戶」，可以循法律途徑收樓。屆時會否獲發特惠搬遷津貼，平民屋宇代表未有回應。

大坑西邨由平民屋宇與市建局合作重建，身兼市建局非執董的立法會議員鄭泳舜認為要了解兩成住戶無申報的原因。鄭泳舜：「有一部分人沒有申報，希望平民屋宇了解甚麽原因未有申報，有些人可能已經擁有物業或者已經有安排，可能知道自己不合資格，沒有申報也說不準；但有沒有一些漏網之魚，可能是長者，不清楚事件。我知道平民屋宇安排社工隊跟進，這是重要安排，希望不會有漏網之魚，每一戶確實了解到，作出適切安排。」