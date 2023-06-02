金磚會議｜南非稱已邀普京與會 就國際通輯令研法律選項 據悉曾擬移師中國舉行

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【有線新聞】金磚國家外長會議在南非召開，當地八月亦將舉行金磚國家峰會。外界關注被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普京會否出席。南非是相關條約締約國，有義務拘捕普京。外長潘多爾稱正審視各法律選項。

金磚五國成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和輪任主席國南非，周四在開普敦召開外長會議討論貿易和經濟等問題。但這天的焦點則落在被國際刑事法院頒令拘捕、涉嫌干犯戰爭罪行的俄羅斯總統普京，會否出席八月在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會。

南非外長潘多爾證實已邀請普京出席峰會，正研究相關法律選項，將由總統拉馬福薩作最終決定，目前已向所有成員國元首發出邀請。作為國際刑事法院《羅馬規約》締約國，若普京來訪，南非有義務執行拘捕令。

彭博引述知情人士指，南非一度考慮將峰會，移師至中國或鄰國莫桑比克舉行，以避免陷入兩難局面。克里姆林宮早前指，周二未確認普京會否出席金磚會議，僅說俄羅斯會適度參與。

南非2015年亦曾就類似事件備受抨擊。當時同樣被國際刑事法院通緝的蘇丹總統巴希爾，在約翰內斯堡出席會議，但南非當局拒絕將他拘捕。國際刑事法院裁定南非蔑視自身職責，但未有採取進一步行動。