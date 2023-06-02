尼加拉瓜現巨型「龍捲風」 逼近村莊未造成絲毫破壞 村民拍片揭真相

【有線新聞】夏天是「風」的季節，不少地方都會受颱風或龍捲風吹襲。尼加拉瓜第一大湖「尼加拉瓜湖」（Cocibolca）日前（29日）遭受「龍捲風」吹襲，但未有造成廣泛破壞。原因是當地居民發現，原來「龍捲風」是一群多不勝數的蚊子交織飛舞，有農業氣象學家指出，因為雄蚊為了交配圍繞雌蚊飛舞，形成這個「龍捲風」自然現象。

據英國《每日快報》報道，尼加拉瓜湖29日早上突然出現一個「龍捲風」，當時天色灰暗，烏雲密佈，「龍捲風」呈灰啡色團狀，向附近村莊方向逼近。村民其後發現風力沒有變化，仔細一看，發現「龍捲風」原來是由成千上萬的蚊子組成，並非具破壞力的龍捲風。

I thought this was a tornado at first but NO! It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua….. Ewwww!! via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) May 30, 2023

同類現象過去曾在尼加拉瓜的Rivas、Ometepe Island等地出現。農業氣象學家Agustín Moreira解釋，這些蚊子僅能存活24小時，雄蚊為了繁殖下一代而圍繞雌蚊飛舞，在空中交配，屬於自然現象，通常在雨季出現，稱不會危害人類和農作物。

俄羅斯Kamchatka 2021年7月亦曾出現過「蚊龍捲風」，當時《鏡報》引述昆蟲學家Lyudmila Lobkova同樣指，這個現象是一大群雄性蚊子為了交配，雌性蚊子周圍飛舞，又指這些雄性蚊子不會攻擊人。