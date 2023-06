尼加拉瓜現巨型「龍捲風」　逼近村莊未造成絲毫破壞　村民拍片揭真相

【有線新聞】夏天是「風」的季節,不少地方都會受颱風或龍捲風吹襲。尼加拉瓜第一大湖「尼加拉瓜湖」(Cocibolca)日前(29日)遭受「龍捲風」吹襲,但未有造成廣泛破壞。原因是當地居民發現,原來「龍捲風」是一群多不勝數的蚊子交織飛舞,有農業氣象學家指出,因為雄蚊為了交配圍繞雌蚊飛舞,形成這個「龍捲風」自然現象。

據英國《每日快報》報道,尼加拉瓜湖29日早上突然出現一個「龍捲風」,當時天色灰暗,烏雲密佈,「龍捲風」呈灰啡色團狀,向附近村莊方向逼近。村民其後發現風力沒有變化,仔細一看,發現「龍捲風」原來是由成千上萬的蚊子組成,並非具破壞力的龍捲風。

I thought this was a tornado at first but NO!

It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua…..

Ewwww!!

via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw

— Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) May 30, 2023