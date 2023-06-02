科索沃北部緊張局勢持續雙方領導人暫未達成共識

【有線新聞】科索沃總統奧斯馬尼及塞爾維亞總統武契奇在摩爾多瓦會面，磋商當地塞族城鎮緊張局勢。武契奇呼籲科索沃撤走當地官員及警員，奧斯馬尼則表示可考慮重新舉行地方選舉。

經過連日示威衝突，科索沃北部城鎮的北約維和部隊周四出動裝甲車戒備，當地仍有少數塞族示威者在市政廳外逗留。

阿爾巴尼亞示威者在城鎮的另一端，幾百名阿爾巴尼亞族人聚集，聲援科索沃警方和維和部隊。

因塞族居民阻礙，阿爾巴尼亞族地方首長履新觸發的風波已持續一個星期。在摩爾多瓦出席會議的科索沃總統奧斯馬尼，與塞爾維亞總統武契奇在德法領袖斡旋下短暫會面。

武契奇稱平息風波的前提，是科索沃警員和當地新任地方首長離開塞族城鎮。奧斯馬尼則批評，武契奇只會抱怨與投訴，但表示在合法情況下，可以重新舉行塞族居民參與的選舉。

德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍亦建議科索沃當局讓步，舉行新一輪選舉。馬克龍更促請普里什蒂納推動成立塞族行政區機構，讓塞族居民爭取更大自治。

科索沃北部四個塞族聚居城鎮四月舉行地方選舉，但遭塞族居民杯葛，投票率不足3.5%，最終四名當選的地方首長皆來自阿爾巴尼亞族人的政黨。塞族指責他們不是民意代表，發起示威引致暴力衝突，幾十名維和部隊成員及示威者受傷。