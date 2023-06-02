荷里活廣場斬人案｜兩女子捱斬死亡　目擊者：疑兇遭拍打頭部始停手

【有線新聞】鑽石山荷里活廣場發生傷人案，兩名女子被一名男子持刀追斬，其中26歲女子死亡，另一名女子亦重傷，警方當場拘捕39歲懷疑斬人男子，案件改列謀殺。

閉路電視片段見到，下午5時許，穿著白色背心的男子在荷里活廣場三樓，持刀插向一名穿黑衣的女子，同行的女子嘗試分開兩人，但不成功。

被襲者倒地後，施襲者仍繼續將刀插向女子，女子嘗試踢開施襲者，但被施襲者推開，施襲者之後再追向女子，將她壓在地上。施襲者斬人後留在現場，警員持長盾牌到場將兇徒推落地上制服。被斬的兩名女子倒臥在地，有途人為她們心外壓急救。

目擊者表示：「（那位白衣男子是如何？）好像有點傻（疑兇有沒有大叫？）那個男子沒有出聲，同行女子則大叫救命，初初都沒有叫救命，被插數刀後，同行女子才叫救命，兇徒接著都來打她和用刀插她。」

另一目擊者續指：「（疑兇事前有沒有異樣？有沒有大叫？）男子沒有出聲，（當時有沒有人制服疑兇？）有個人拿張櫈拍打疑兇頭部，他便停了下來，呆了站在原地。」

大批軍裝警員到場，部分手持盾牌，亦有商場職員維持秩序，救護員將其中一名傷者，用擔架床送走。

警員事後用圍板圍起案發現場，現場遺有大量止血用，已染紅的紙巾，反恐特勤隊之後亦到場。