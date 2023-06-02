大坑西邨重建｜未申報住戶不滿回遷 稱被當「黑戶」是種恐嚇 要求直接安排「上樓」

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【有線新聞】有未申報的住戶不滿回遷方案，要求直接安排「上樓」，有議員則指平民屋宇要確保所有住戶知悉安排。

在大坑西邨住了過半世紀，王女士是其中一戶未交回住戶聲明書，她指一直希望可以直接上樓，搬到公共出租屋邨，不過結果所有方案都是津貼及回遷，沒有選擇空間。

大坑西邨居民權益關注組成員王璧娟：「我們希望長遠點，一次性、不想搬兩次，只得一個回遷方案，你不考慮提供另一個方案就不算符合城規會要求的妥善安置，對嗎？妥善安置不是要提供一百個選項，最低限度要有橙、有檸檬、有西瓜給我選擇，而不是只給我西瓜，西瓜的唯一分別是開邊還是原個，對我們不公道。」她認為平民屋宇聲稱會將不簽聲明的租戶視為「黑戶」是一種恐嚇，希望平民屋宇進一步解釋，才考慮會否補交。

身兼市建局非執董的立法會議員鄭泳舜希望平民屋宇確保所有居民都清楚安排，九龍西（民建聯）鄭泳舜：「有些人可能已經擁有物業，或者已經有安排，可能知道自己不合資格，沒有申報也說不準，但有沒有一些漏網之魚，可能是長者不清楚事件，我知道平民屋宇安排社工隊跟進，這是重要安排，希望不會有漏網之魚，每一戶確實情況都了解到。」

這張通告是平民屋宇公布回遷方案後才貼在大廈走廊，告訴居民當晚就會舉行居民簡介會，平民屋宇說這類簡介會可視乎居民需要，日後多舉辦幾場。