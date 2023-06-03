林世雄：公共交通工具客量未復常 料未來加價申請增 審批時會考慮市民負擔能力

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【有線新聞】專營巴士公司月中起加價，運輸及物流局局長林世雄說乘客量未完全復常，相信未來加價申請比較頻密。他又說政府正處理渡輪加價申請，審批時會兼顧市民負擔能力。

五間專營巴士公司，今個月18日起加價4%至7%，運輸及物流局局長林世雄說，九巴9年來才加價一次，城巴港島、過海線15年來加價兩次，他認為加價次數未算太多。「旅客未完全回復的，我們不論是巴士公司，或者其他公共交通營運商，營運環境仍未完全穩定，我們相信這方面不論巴士公司或其他營運商，可能提出加價申請比較多，但最重要一點是，我們作為政府一定會做好把關角色。」

不只巴士、港鐵加價，多條渡輪航線亦申請加價。其中新渡輪及港九小輪，申請加價四成半至一倍，林世雄說審批時會考慮船公司未來收益，「現在處於復常階段，我們都要取得最新數據作預測，檢視他們可以加價多少，同時我亦都要兼顧市民負擔力。我們亦正探討在其他方面，維修方面是否有空間可以協助渡輪公司呢？同時渡輪碼頭可能都有空間再從事一些商業營運有利公司收益，亦都便利到乘客。」

公共交通工具加價，政府兩元乘車優惠開支亦增加，林世雄說會高調執法打擊濫用行為，希望長者乘車時避免「長車短搭」。