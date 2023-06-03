海關增兩日國安法課程 學員通過考核方可畢業 學院：著重了解非背誦

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【有線新聞】《國安法》生效後，海關新增國安法課程，學員要通過考核才可畢業，而日常的訓練亦因應《國安法》而有所調整。

《港區國安法》實施三年，多個紀律部隊在考核和訓練課程加入相關範疇，其中海關訓練學院，加入兩日的國安法課程，要求學員上課之後通過測驗考試才能畢業。

海關學院基本及延續訓練組高級督察李柏呈：「香港國安法的課程內容包括介紹立法背景、目的、法治原則。我們學院會重點向學員介紹（內容），也會安排小組討論，讓他們深入了解，我們著重是了解，而不是背誦。」

海關見習督察黃梓謙：「上課時教官會準備不同類型，關於香港國安法的案例，當中包括一些香港國安法犯罪元素；也可能會就海關工作，加入不同的情景等等，令我們思考和討論，面對這些題目、背景或處境可以怎麼做。」

學院另外亦引入不同設備，例如X光系統等，加強學員搜查違反國安物品的能力。李柏呈：「堵截武器、槍械彈藥，這些可能會造成一些傷亡或者經濟上的損失。海關加入了X光檢查系統分析訓練課程在海關學院內，系統可以定時更新一些X光影像，這些影像包括一些可能危害國家安全物品的影像，包括爆炸品、槍械、彈藥、配件等，透過一個不時更新的系統讓學員可以與時並進。」

海關學院又說，香港海關不時會與內地海關合作，包括執法和培訓等，今年亦有到大灣區城市，招募香港在當地的留學生加入海關。