俄羅斯當局指已擊退別爾哥羅德跨境襲擊分子
【有線新聞】俄羅斯邊境別爾哥羅德地區一周內第二次受到攻擊，四人死亡 ，當局指責是烏克蘭發動的炮轟。烏克蘭總統澤連斯基表示，已經準備好大反攻，光復被俄羅斯佔領的領土。
網上流傳片段指，俄羅斯邊境別爾哥羅德地區一個鎮周五遭到猛烈炮轟，有建築物中彈，冒出大量黑煙，一個工業設施起火。
俄羅斯國防部表示，已擊退向別爾哥羅德地區發動跨境襲擊的烏克蘭「恐怖組織」，聲稱殲滅50人，但親烏克蘭武裝組織稱仍與俄軍在當地交戰。烏克蘭方面稱，襲擊是由俄羅斯志願軍發起，與基輔政府無關。
受戰火影響，當地逾2500名居民需要撤離，部分民眾乘火車至其它城市。有分析指，這些跨境襲擊是烏克蘭反攻前在俄羅斯境內開拓的新戰線，雖然戰果有限，但可以達到擾亂的目的。
至於烏克蘭方面，總統澤連斯基表示即將展開的大反攻「不是電影」，很難提前向公眾交代，強調反攻的主要目標是解放被俄羅斯佔領的領土。
美國國務卿布林肯警告美國及盟友不應支持在烏克蘭尚未奪回領土前就停火或進行和談，這只會導致虛假的和平。他表示若接受俄羅斯保留所佔領的5分之1烏克蘭領土，等同向俄羅斯和世上其他可能的侵略者發出錯誤的信息。