俄羅斯當局指已擊退別爾哥羅德跨境襲擊分子

【有線新聞】俄羅斯邊境別爾哥羅德地區一周內第二次受到攻擊，四人死亡 ，當局指責是烏克蘭發動的炮轟。烏克蘭總統澤連斯基表示，已經準備好大反攻，光復被俄羅斯佔領的領土。

網上流傳片段指，俄羅斯邊境別爾哥羅德地區一個鎮周五遭到猛烈炮轟，有建築物中彈，冒出大量黑煙，一個工業設施起火。

俄羅斯國防部表示，已擊退向別爾哥羅德地區發動跨境襲擊的烏克蘭「恐怖組織」，聲稱殲滅50人，但親烏克蘭武裝組織稱仍與俄軍在當地交戰。烏克蘭方面稱，襲擊是由俄羅斯志願軍發起，與基輔政府無關。

受戰火影響，當地逾2500名居民需要撤離，部分民眾乘火車至其它城市。有分析指，這些跨境襲擊是烏克蘭反攻前在俄羅斯境內開拓的新戰線，雖然戰果有限，但可以達到擾亂的目的。

至於烏克蘭方面，總統澤連斯基表示即將展開的大反攻「不是電影」，很難提前向公眾交代，強調反攻的主要目標是解放被俄羅斯佔領的領土。