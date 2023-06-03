荷里活廣場命案｜李家超感謝市民伸出援手 籲停轉發影片 將加強巡邏等令市民安心

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【有線新聞】行政長官李家超對事件感到難過，感謝市民勇於助人，他承諾加強四方面的工作，包括檢視及改善精神科病人的治療及康復服務，亦要求警方加強巡邏。

李家超出席完一個活動後，率領勞福局及醫衞局局長見記者，回應鑽石山荷里活廣場謀殺案。李家超：「我是感到難過，對兩位死者的家人致以深切慰問，特區政府關注事件，社署已經聯絡兩位死者的家人予以援助。事發時有市民在場伸出援手，我感謝他們勇於助人的精神和行為，疑兇已經被拘捕，我已要求警方盡快全力調查。」

李家超提出四項改善工作，包括警方要加強巡邏、社署要加強精神健康的社區支援服務、醫衞局要連同醫管局檢視及改善精神科病人的治療及康復服務流程，並盡快召開精神健康諮詢委員會，探討如何更全面應對本港精神健康事宜。李家超：「我明白大家對這件事現在的一些感覺，但如果我們看香港整體，我們一向是世界各地認為治安好的地方，而我們這四方面加強了工作，我相信市民知道政府重視兼且會強化這四方面工作，整體可以很安心進行日常生活。」

被問到「開心香港」市集是否應該因應今次事件取消，李家超說明白大家心情沉重，但讓社會正常生活亦是平衡精神健康的重要部分，呼籲市民停止轉發案發片段，多些關心身邊人。