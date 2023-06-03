荷里活廣場命案｜有教授稱精神科醫生短缺 九龍東新症最長等兩年 倡私家醫生助診症

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【有線新聞】精神健康諮詢委員會下月開會，預料討論到今次謀殺案，有委員說精神科醫生長期不足，不少病人覆診日期疏，建議私家醫生亦要落水參與。

謀殺案疑兇有精神病記錄，外界關注精神病患者支援不足，去年公立醫院有5萬多個精神科預約新症，以穩定新症為例，九龍東醫院聯網最長要輪候近兩年才見醫生。

身兼精神健康諮詢委員會委員的港大教授陳友凱舉例說，精神分裂病人要藥物和心理治療，不過問題根源是人手。陳友凱：「西方國家大概是每十萬人之中有二十個精神科醫生，香港的情況如果沒記錯是大概6至7名精神科醫生。覆診時間亦很難頻密亦經常見到，我們有三分一醫生在私家服務，他們為何不能參與培訓？以及醫管局限制每年可進入精神科專科培訓的人數，例如會否包含私家醫生都成為一個培訓的基地呢？這都要打破框框去思考。」

醫務衞生局局長盧寵茂被問到醫管局有否足夠人手主動聯絡精神病人了解病況，他說會檢視工作流程。盧寵茂：「初步證據顯示是單一、個別事件，在此我亦想發出一個訊息，希望市民大眾對精神健康有需要人士不要有一個標籤效應。我們會檢視整個流程，除了這個案之外，有否其他地方可以提出優化。」