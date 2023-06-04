防長李尚福稱中美關係與全球戰略穩定攸關 宜相互尊重、和平共處

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【有線新聞】亞太安全會議香格里拉對話，防長李尚福不點名批評有國家在亞太地區拉幫結派，推動亞太北約化，破壞地區穩定。他認為中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，才是正確相處之道。

最後一日會議繼續聚焦亞太地區安全，防長李尚福不點名批評有國家提出的印太戰略，試圖推動亞太北約化，破壞地區穩定，「歷史已經證明集團政治、分裂對抗不會帶來真正的安全，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定。今天的亞太需要的是開放包容的大合作，而不是拉幫結派的小圈子。」

李尚福提到中美關係時，認為關乎全球戰略穩定，雙方應顧全大局，以交流合作化解分歧，「中美合兩利、鬥俱傷，中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。」

李尚福重申台灣問題是中國內政，不容外部勢力插手干涉，批評民進黨當局挾洋謀獨，外部勢力「以台制華」，干涉中國內政，才是做成台海緊張局勢的根源。

至於南海問題，李尚福堅決抵制有域外國家在南海以航行自由之名，行航行霸權之實，在背後挑撥離間、從中謀利。

但演講焦點則落在中美關係上，李尚福認為這關乎全球戰略穩定，大國不能為一時之私挑起陣營對抗，中美雙方應不負期待、顧全大局，以交流合作化解分歧。

李尚福又稱若中美發生激烈衝突將，是世界不可承受之痛，認為相互尊重、和平共處、合作共贏才是兩國正確相處之道。

李尚福：「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑、不畏懼任何對手、不管付出多大代價都將堅決維護國家主權和領土完整。」