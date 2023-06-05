外交部批評美方在台海滋事挑釁
【有線新聞】美軍發放解放軍軍艦在台海切入美軍驅逐艦航道的片段，防長奧斯汀形容極之危險。在北京，外交部指責是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置，做法安全專業。
美國海軍發放上周六鍾雲號驅逐艦穿越台灣海峽期間，解放軍軍艦切入航道的片段，隱約聽到鍾雲號上的士兵廣播，警告不要試圖限制航行自由。
美軍指責該解放軍導彈驅逐艦，以不安全方式在鍾雲號船頭加速駛過，最近僅相距137米。鍾雲號保持航向、減速以免相撞，當時加拿大的蒙特利爾號護衛艦跟美軍驅逐艦一同執行例行任務。
美國防長奧斯汀形容事件極之危險，警告同類意外，很可能演變成無法控制事態，接連發生美中軍機軍艦近距離相遇，他促請北京當局控制軍隊。中方則指責事件是美方滋事挑釁在前，解放軍依法依規處置，所採取的行動是應對挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業，又強調中方一貫尊重各國依據國際法，享有航行和飛行自由，但堅決反對有關國家在台海地區製造事端，中方會堅決捍衛國家主權、安全及地區和平穩定。
美國國家安全顧問沙利文在事件發生前，接受有線新聞網絡專訪，強調美方的兩岸政策沒有改變，不支持台灣獨立，不支持兩岸任何一方單方面改變台海現狀。他上月中跟國務委員兼中央外事辦主任王毅會面時表明，中方的部分行動對台方以至地區和平穩定構成威脅。他又說期望雙方高層官員繼續溝通，能安排總統拜登在某個時候跟國家主席習近平再度會面。