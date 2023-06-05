外交部批評美方在台海滋事挑釁

【有線新聞】美軍發放解放軍軍艦在台海切入美軍驅逐艦航道的片段，防長奧斯汀形容極之危險。在北京，外交部指責是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置，做法安全專業。

美國海軍發放上周六鍾雲號驅逐艦穿越台灣海峽期間，解放軍軍艦切入航道的片段，隱約聽到鍾雲號上的士兵廣播，警告不要試圖限制航行自由。

美軍指責該解放軍導彈驅逐艦，以不安全方式在鍾雲號船頭加速駛過，最近僅相距137米。鍾雲號保持航向、減速以免相撞，當時加拿大的蒙特利爾號護衛艦跟美軍驅逐艦一同執行例行任務。

美國防長奧斯汀形容事件極之危險，警告同類意外，很可能演變成無法控制事態，接連發生美中軍機軍艦近距離相遇，他促請北京當局控制軍隊。中方則指責事件是美方滋事挑釁在前，解放軍依法依規處置，所採取的行動是應對挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業，又強調中方一貫尊重各國依據國際法，享有航行和飛行自由，但堅決反對有關國家在台海地區製造事端，中方會堅決捍衛國家主權、安全及地區和平穩定。