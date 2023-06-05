民進黨6日內揭9宗性騷擾醜聞 「藍營」立委被指非禮女記者、郝龍斌疑全程目睹無阻撓

【有線新聞】台灣政壇接連爆出性騷擾醜聞，其中民進黨在短短6日內被指控發生過至少9宗個案；國民黨亦有立委被指控性騷擾女記者，更點名前台北市長郝龍斌，說他目睹全過程卻無動於衷。

有民進黨前女黨員上周三發文，指控去年9月工作時，被一名叫「輝哥」的導演多次性騷擾。她向時任婦女部主任許嘉恬投訴，對方不但無妥善處理，更質問她為何不反抗和離開。

事件引發熱議，現職民進黨副秘書長的許嘉恬須停職受查，之後更獲准請辭。另有知情者聲稱，文中的「輝哥」是當地著名導演薛朝輝；之後薛朝輝發聲明稱，若因任何動作引發誤會冒犯，會誠心向對方致歉。

一石激起千重浪，多名民進黨現任和前任黨員隨後都透過社交網發文，聲稱遭遇不同程度性騷擾，更指牽涉現任立委和黨內官員等。截至周日，已有至少9宗個案曝光。

面對這些投訴，黨主席賴清德稱會嚴肅處理：「民進黨一定嚴肅面對，我公開跟受害者以及台灣社會致歉。我希望說，我們漸漸把這些性平的觀念的重要性，讓社會更多人知道。」

不單是民進黨，連國民黨都傳出性騷擾醜聞。國民黨立委傅崐萁近日也被指在8年前一場餐會上，性騷擾一名台媒記者；更指時任台北市長郝龍斌在場目睹全過程，卻無動於衷。

郝龍斌其後接受台媒訪問時表示，對事件印象不太清楚，但強調相處不論任何性別都應互相尊重，又建議國民黨啟動內部調查。

傅崐萁也在社交網發文，重申自己無利用權力關係，對女性或下屬有任何性騷擾，表明願意接受法院及國民黨最嚴格調查。