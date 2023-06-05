粉嶺高球場建屋｜國際賽主辦方將來港表疑慮 球會：球場貢獻遠大於九公頃土地建屋

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【有線新聞】粉嶺高爾夫球場32公頃土地今年九月要交還政府，香港哥爾夫球會說完整保留球場有助舉辦更多國際級大型賽事，其中兩個主辦單位下星期派人來港向城規會申述。

粉嶺高爾夫球場9月就要交回32公頃土地給政府，香港哥爾夫球會說10月舉辦沙特阿美石油團體系列賽，亦正爭取沙特主權基金贊助的國際賽明年落戶香港，要有足夠地方才舉辦到賽事。

香港哥爾夫球會會長郭永亮：「一邊打波，一邊會有不同音樂（活動）、演唱會，有很多不同觀眾體驗的區域，所以它需要的支援、需要的場地規模、配套大過香港公開賽10倍。主辦單位會投資在場地的所屬城市約6,000萬美元，即是4億多、5億港元的直接投資，帶給城市的經濟效益遠遠超過這數字。」

城規會下星期一舉行聽證會，聽公眾對改劃高球場起樓的意見，哥爾夫球會說兩個國際賽的主辦單位都會派人來香港表達疑慮，又說如果10月無足夠地方，沙特阿美系列賽是否繼續舉辦決定權在於主辦方。郭永亮：「粉嶺球場的建屋規模現在僅僅9公頃，應該可能有機會找到其他更合適興建公屋的方案，而我們球場對香港的貢獻，作為國際城市，帶給香港國際城市的效益可能遠遠大過拿出9公頃破壞超過一百年歷史的球場。」

這些在一號洞附近生長的黃牛木屬於罕見樹木，要七、八十年才生長到現在高度，球會擔心如果在附近建屋，日後的高樓大廈可能阻擋樹木吸收陽光。

球會說會繼續就各項疑慮與政府商討，會否提請司法覆核，球會說會考慮一切方案。