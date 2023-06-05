回顧李慧詩19年運動員生涯 兩奪奧運銅牌 三度披上彩虹戰衣

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【有線新聞】李慧詩19年運動員生涯，寫下不少輝煌成就，包括兩奪奧運銅牌，三度披上彩虹戰衣。

2010年廣州亞運嶄露頭角，500米計時賽以33.945秒打破亞洲紀錄，取得首面亞運金牌。李慧詩：「自己剛冒起，有很多人第一屆開始跟我一起成長，所以我很感謝多年來，陪我一起奮鬥的香港人。」

2年後踩入倫敦奧運，凱林賽贏銅牌，為香港取得歷來第三面奧運獎牌。之後的2013年世錦賽再創高峰，500米計時賽力壓德國選手奪金，成為香港首位女車手披上彩虹戰衣。

2016年里約奧運被寄予厚望，但在凱林賽第二輪與澳洲選手「炒車」，最終第七名完成比賽，爭先賽亦得第六。李慧詩：「今年公路賽計時賽女子(冠軍)還是42歲，即是她取得冠軍，所以我覺得每人的極限都在心內。」

2018年6月起，李慧詩連續20個月在爭先賽上未嘗一敗，不敗戰績亦為香港單車隊，在東京奧運爭取到兩個席位。李慧詩：「我們其實這幾天的訓練不錯，已經準備好，有信心取得獎牌。」李慧詩結果在爭先賽贏銅牌，成為第一位跨屆奧運獲獎的香港運動員。

全運會後逐步淡出體壇並專注學業，體育學院4月公布的精英運動員名單，上面再沒有李慧詩的名字。

19年運動員生涯衝線，亦是新一頁起步，她將轉型教練回饋香港。

李慧詩：「無論以任何身份代表香港，我都會繼續努力，希望大家會跟我一樣，對未來充滿希望。」