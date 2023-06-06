蔡玉玲查冊案｜李家超：裁決反映司法公正、研修改指引 另指警方六四依法行事

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【有線新聞】蔡玉玲車牌查冊案終極上訴得直。行政長官李家超說會因應終審法院的裁決修改車牌查冊的程序指引，並檢視其他部門同類指引。至於六四34周年當日，警方在銅鑼灣帶走多人，李家超說是依法行事。

港台「鏗鏘集」前編導蔡玉玲查冊車牌案終審得直，撤銷虛假陳述控罪。判詞指運輸署查冊用途選項中「其他有關交通及運輸的事宜」定義不清，也沒有理由將新聞調查排除在外。

李家超說會一併檢視同類指引，「就終審法院的裁決，運輸及物流局會聯同律政司詳細研究判詞，改進車牌查冊的指引，以符合裁決的要求。而類似這方面的查冊涉及其他部門，亦都會按同樣精神去審視，看哪些方面需要作出改進的都會認真處理。我必須強調今次裁決正正反映香港司法制度的公平公正，以及我們對法治精神的重視及尊重。」

六四事件34周年當日，警方在銅鑼灣維園一帶截查並帶走多人。李家超被問到這些人有何不當行為，只說警方是依法行事。李家超：「政府立場清楚，任何人的行為都要守法，為自己的行為負責。香港法律寫得十分清楚，在所有公眾活動，我們要根據有關法律，包括公安條例，以及其他相關法律規管活動涉及煽動，以及行為不檢等。」他說會根據實際情況和法律處理案件。