充當蘇聯俄羅斯間諜前FBI特工逝世

【有線新聞】曾暗中為蘇聯和俄羅斯做間諜的美國前聯邦調查局特工漢森在監獄逝世，終年79歲。他販賣涉及美國核武發展等機密，換取過百萬美元酬勞。2001年被捕後判囚終身，雙重間諜的經歷曾被改編為電影。

被形容為美國聯邦調查局史上最具破壞力的間諜漢森，周一被發現在科羅拉多州最高規格監獄昏迷，搶救後不治，終年79歲，據報死於自然。

這名惡名昭彰的間諜，2001年與俄羅斯接頭人交收機密資料時人贓並獲。翌年漢森承認15項間諜罪，被判囚終身，不得假釋。 他於1976年加入聯邦調查局，1985年起向當時蘇聯及後來的俄羅斯出售至少6000份文件和26個電腦硬碟，換取總值逾140萬美元現金、鑽石等酬勞。販賣的資料包括美國核武計劃、竊聽技術甚至雙重間諜身份，相信導致至少3名為美國情報機關工作的蘇聯官員被處決。

作為冷戰期間及之後遊走兩個大國的雙重間諜，漢森行事謹慎，只用假名與蘇聯及俄羅斯方面交易，連接頭人亦不知其真實身份。