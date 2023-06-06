《願榮光》或成禁歌　隱喻表達發布、禁令生效後被轉發　或有法律風險

【有線新聞】如果法庭批出禁制令，《願榮光歸香港》將成為禁歌，市民用隱喻方式表達，或者曾發布、禁令生效後被轉發，都可能有法律風險。

港隊張家朗在東京奧運奪金，頒獎禮奏國歌的片段換成《願榮光》，發布者被控侮辱國歌罪，亦有人演奏這首歌、涉嫌煽動罪被捕。有法律界人士質疑，現行法例已經可規管，毋須禁制令。

身兼行會成員的資深大律師湯家驊說：「禁制令是防止人犯法，法例所定下的罪行是有人犯法後如何處理，所以兩者是不同的，如果法庭頒布類似的法令，所有擁有這歌曲的平台都應該下架，否則是提供平台予犯罪者犯罪，政府可以要求外國法庭確認，甚至是執行。」

政府申請的禁制令，針對具非法意圖地發布《願榮光》，大律師說如果公開以隱喻方式表達亦有風險。大律師蘇俊文表示：「如果用數字代表，就算代表某些事情，如果只是說明有這首歌，不是播放，我認為似乎未必構成發布，除非發布時說明『這是香港的國歌』。」

湯家驊指：「犯罪的人有很多聰明的方法試圖逃離法網，用版權執行法例的模式來作比較，很多時候不單禁止旋律、歌詞或歌曲本身，而是禁止所有被視為二次創作，用另外模式來演繹的版本，法律不是愚蠢的。」

兩名大律師都說禁制令沒有追溯力，但如果市民曾經發布、而未有刪除，禁令生效後被人轉發，亦可能有法律風險。