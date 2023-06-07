澤連斯基:襲擊水壩等同使大殺傷力環境炸彈

【有線新聞】烏克蘭南部被俄羅斯佔領的赫爾松有水壩被炸毀，多處被洪水淹浸。俄羅斯和烏克蘭都指責對方要為事件負責，總統澤連斯基指控襲擊水壩等同使用大規模殺傷力的環境炸彈。美國白宮對事件暫時未有結論，會密切注視情況。

網上流傳片段，水壩發生爆炸。從衛星拍攝的相片，新卡霍夫卡水力發電站一段水壩在相片上消失，估計被破壞的範圍長約6百米。 洪水不斷由缺口湧出，多處地區被淹沒。部分地區水深及腰，大部分人都趕不及收拾細軟。救援人員乘坐橡皮艇在水浸災區巡邏，並協助被洪水圍困的人疏散。

內政部呼籲第聶伯河東岸和赫爾松市部分地區的居民撤離，當局估計連同俄羅斯佔領的地區，有約3萬8千名居民受影響。總統澤連斯基召開緊急會議，指控俄羅斯襲擊水壩干犯戰爭和種族滅絕罪行，認為襲擊水壩等同使用一個大殺傷力的環境炸彈，已經要求國際刑事法院調查事件。

俄羅斯國防部長紹伊古反駁，是烏克蘭部隊過去幾日反攻赫爾松的行動失敗，為了阻止俄軍追擊而炸毀水壩；又聲稱近日的交戰，烏軍已經失去逾3千7百名士兵和52架坦克包括豹式坦克。