前男警賭外圍波及百家樂逾32萬 違反120小時社服令 被改判囚10日緩刑1年

【有線新聞】29歲前男警2021年8月至10月，向外圍非法賭波及百家樂合共逾32萬元，被廉署起訴一項向收受賭注者投注罪。他早前承認控罪，被判處120小時社會服務令，但因違反社服令，案件今日於沙田裁判法院提堂。署理主任裁判官鄭念慈指，相信被告現時家庭及工作關係不能完成社服令，不適宜罰款，遂改判監10日，緩刑1年。

案情透露，被告蘇靖峰2021年8月13日至10月27日，透過朋友獲得一個名為「外」的電話號碼，「外」為被告開設網上投注戶口，投注足球賽事和百家樂，並提供一個南洋商業銀行戶口，供他購買投注戶口點數，並將逾200筆共逾32.2萬元款項，轉帳對方的銀行戶口。被告被捕後在警誡下，承認轉帳至「外」提供的戶口投注，亦知道使用的投注網站為非法網站，該網站提供的賠率較香港賽馬會高約5%至10%。

未完成120小時社服令 求情稱妻懷孕

辯方指，被告120小時社會服務令中只剩下27小時未完成，再求情指被告對本案深感後悔，而且早前坦白認罪，當時沒有案底，屬初犯者。辯方指，被告已婚，育有兩名分為1歲及6歲女兒，最近其太太亦再次懷孕，被告現時在廚房工作，是家庭唯一生活支柱，冀可頒令不超過1,000元罰款，同時能繼續完成餘下的社服令，若法庭認為罰款不適合，可判處緩刑。

鄭念慈重新判刑時指，相信被告現時家庭及工作關係，不能好好完成社會服務令，故拒絕辯方要求，同時因本身另一裁判官早前判刑時，應已考慮監禁式刑罰才判處社服令，遂跟從其決定，認為不適宜判處罰款，今日改以監禁15日為量刑起點，認罪扣減後判監10日，緩刑12個月。