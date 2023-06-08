環團與中大合作助修復本港生態 冀3年內拯救千塊珊瑚碎塊

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【有線新聞】世界自然基金會與中大合作，在本港海域拯救珊瑚碎塊，養殖後再放回海底，希望修復珊瑚群落。

80年代香港急速發展，破壞海洋生態，赤門海峽這個小島的珊瑚覆蓋率由原本八成跌到只有2%。

WWF海洋保育項目經理蘇隽彥：「到了2023年，（經過）差不多50年，珊瑚的自我修復（覆蓋率）都是少於2%，單靠珊瑚自我修復如昔是近乎不可能。」雖然吐露港水質近年明顯改善，但附近一帶的珊瑚卻未能恢復。

基金會與中大珊瑚學院發起行動，在這片海域拯救珊瑚碎塊，再用混合膠將碎塊固定在人工底座於水箱育養一年。當珊瑚蟲生滿混合膠就可以放回大海。這個扁腦珊瑚已經是時候，鹿角珊瑚就仍需要等一等。

中大珊瑚學院創辦人崔佩怡：「珊瑚修復是漫長的過程，第一最基本要做到的是希望放入海的珊瑚能夠存活。存活是最基本，之後希望它能快高長大，慢慢令水底結構愈複雜時，吸引不同的海洋生物居住，這是一個過程。」

這些底座以及黏合珊瑚的混合膠，都是對珊瑚無毒無害，放回大海之後團隊會繼續監察珊瑚成長情況。目前他們人工移植的珊瑚存活率達到九成以上，目標三年內在赤門海峽北岸拯救及移植1,000塊珊瑚碎塊。