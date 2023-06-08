加拿大山火影響 紐約空氣污染創數十年紀錄
【有線新聞】美國東岸受加拿大山火產生的煙塵影響，煙霧瀰漫天際，紐約更成為全球空氣污染最嚴重的城市，當局呼籲民眾留在室內，多班航機因能見度過低要延誤。
紐約天際瀰漫橙黃煙霧，對岸建築變得模糊不清。
由加拿大山火產生的煙塵席捲美國東岸，當局發出的空氣污染警報，幾乎覆蓋整個大西洋沿岸地區，超過7500萬人受影響。
多個州的衛生部門呼籲民眾留在室內，避免引發呼吸道問題，預料煙塵持續至周末，並進一步向西及南面擴散。
紐約市空氣污染指數一度超過480，為約六十年來的新高，市政府派發100萬個N95口罩。天色同樣灰濛濛的費城，空氣污染指數則錄得超過400，遠遠超過氣象部門定為危險的300水平。
不少人戴上口罩，恍如重回疫情時期。有人說：「我們打開窗戶睡覺，但早上感覺到有點頭痛，我想戴上口罩感覺會較好，透過口罩呼吸可吸入乾淨空氣。」又有人說：「從學校回來時有頭痛，頭痛很厲害還有流鼻血。」
首都華盛頓亦不能幸免，旅客要在煙塵下遊覽國會山莊。
多班航機因能見度太低延誤，數場百老匯歌劇取消演出，有政府辦公室提早關門，多間學校取消戶外活動，棒球、足球等賽事因空氣污染推遲，賽馬亦要取消。
白宮承諾向受影響地區提供適切援助。
山火源頭的加拿大，首都渥太華亦被煙霧籠罩，預料情況持續至周末，當局向安大略和魁北克省發出空氣質量警告。
多倫多天空一片灰濛濛，全國目前多達400宗山火，逾一半火勢未受控，燒毀380萬公頃土地，兩萬人要疏散。
總理杜魯多形容，國家正面對史上最差的山火季，他歸咎於氣候變化，認為有必要思考如何應對極端天氣。他又與美國總統拜登通電話，感謝對方派出消防員支援撲滅火災。