加拿大山火影響　紐約空氣污染創數十年紀錄

【有線新聞】美國東岸受加拿大山火產生的煙塵影響，煙霧瀰漫天際，紐約更成為全球空氣污染最嚴重的城市，當局呼籲民眾留在室內，多班航機因能見度過低要延誤。

紐約天際瀰漫橙黃煙霧，對岸建築變得模糊不清。

由加拿大山火產生的煙塵席捲美國東岸，當局發出的空氣污染警報，幾乎覆蓋整個大西洋沿岸地區，超過7500萬人受影響。

多個州的衛生部門呼籲民眾留在室內，避免引發呼吸道問題，預料煙塵持續至周末，並進一步向西及南面擴散。

紐約市空氣污染指數一度超過480，為約六十年來的新高，市政府派發100萬個N95口罩。天色同樣灰濛濛的費城，空氣污染指數則錄得超過400，遠遠超過氣象部門定為危險的300水平。

不少人戴上口罩，恍如重回疫情時期。有人說：「我們打開窗戶睡覺，但早上感覺到有點頭痛，我想戴上口罩感覺會較好，透過口罩呼吸可吸入乾淨空氣。」又有人說：「從學校回來時有頭痛，頭痛很厲害還有流鼻血。」

首都華盛頓亦不能幸免，旅客要在煙塵下遊覽國會山莊。

多班航機因能見度太低延誤，數場百老匯歌劇取消演出，有政府辦公室提早關門，多間學校取消戶外活動，棒球、足球等賽事因空氣污染推遲，賽馬亦要取消。

白宮承諾向受影響地區提供適切援助。