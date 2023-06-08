APEC｜實施國安法遭制裁 美議員反對李家超出席 外交部及特首辦：主辦方有責任邀請成員出席

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】亞太經合組織領導人峰會11月在美國舉行，有美國國會議員反對行政長官李家超出席，外交部及特首辦重申組織者有責任邀請。

李家超因有份實施港區國安法被美國制裁，路透社報道有美國國會議員去信國務院，反對免除對李家超的制裁，允許他入境參加11月的亞太經合組織領導人峰會。

外交部強調主辦國家有責任確保各成員代表順利參加會議，外交部發言人汪文斌：「今年APEC東道主美國承諾履行東道主職責，遵守APEC相關規則和程序，為APEC成員代表赴美參會提供便利，我們相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會。」

特首辦發言人回覆查詢時引述李家超早前答覆，重申亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，任何主辦方都要按規則和習慣邀請成員參加。李家超：「香港一向以中國香港的名義參加亞太經合組織會議，而中國香港亦是亞太經合組織會議成員之一，組織者有責任發出邀請，香港特區亦會按着亞太經合組織的規則和習慣出席亞太經合會議。」發言人又說，李家超帶領香港特區堅定履行維護國家安全的責任是天經地義、理所當然。