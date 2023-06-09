特朗普涉處理機密文件不當被起訴

已宣布參選2024年總統大選的特朗普，在社交媒體公布被起訴的消息，強調自己無罪。

他今次涉嫌處理機密文件不當被起訴，其律師透露被控的7項控罪，包括《間諜法》下的非法保留機密文件、妨礙司法公正、虛假陳述等。

特朗普被指卸任後，多次阻礙國家檔案館回收在任時的文件，聯邦調查局去年8月搜查特朗普在佛羅里達的私人寓所海湖莊園，檢獲約100份機密資料。

屬共和黨的眾議院議長麥卡錫形容，特朗普被起訴是美國黑暗一日，重申與特朗普並肩，承諾追究將權力武器化的責任。

有民主黨人則認為是彰顯法治，顯示特朗普與其他人一樣，不能凌駕法律。

總統拜登和前副總統彭斯早前，亦分別被發現在住所留有機密文件，兩人都稱隨即交還所有文件，彭斯已被告知不會面臨檢控。

這宗是特朗普第二宗遭刑事檢控的案件，他涉嫌掩飾早年向女子支付掩口費及參選總統期間壓制負面新聞，四月被控34項偽造商業紀錄重罪，他否認所有控罪。民調顯示特朗普被起訴後，黨內支持率領先優勢擴大。