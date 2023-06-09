返回
按輸入鍵開始搜尋

廣州男玩手機被誤當偷拍　女方發文公審：手法嫻熟非初次作案　網民炮轟後刪帖

  • News Editor
  • 2023年06月09日
廣州男玩手機被誤當偷拍　女方發文公審：手法嫻熟非初次作案　網民炮轟後刪帖

【有線新聞】大家搭巴士、地鐵玩手機時，有冇擔心過會被人誤以為偷拍對方。日前在廣州地鐵有女子誤以為被偷拍，上前找對方對質後。雖然對方自證清白，但女子仍發文公審，惹來網民批評。

一名中年漢搭地鐵玩手機，被女子懷疑偷拍，遭對方要求檢查手機相冊。

中年漢玩手機誤當偷拍　女子：清白為何不發聲

日前廣州地鐵八號線，一名中年漢蹲在地上玩手機，被女子懷疑偷拍，遭對方要求檢查手機相冊。男子隨即打開手機，讓對方檢查自證清白，並說：「哪裡拍了。」女子眼見沒有證據，仍粗著嗓子說：「小心一點，不要亂拍別人。」女子隨後更在網上發片、發文公審，公開對方容貌，直指對方為猥瑣男，帖文提到男子不但「盯着我看」，更「拿出手機對著我，這時候我已感覺他在偷拍我」，「本想可以忍一忍，但難道我的權益沒受侵害，我就不用去維權了嗎？」

女子發文公審指對方為猥瑣男，「拿出手機對著我，這時候我已感覺他在偷拍我」。
女子更稱「如他真的沒偷拍，那他為何沒為自己發聲。」

網民炮轟做法：被害妄想症　女方隔即刪帖

另外，她亦被曝出為四川大學新聞學院研究生，四川大學研究生院研工部指已展開調查，具體情況等待稍後官方通知。女子做法惹來大量網民批評，有人質疑女方反應過大是「被害妄想症」、「誤會别人了不是應該道歉嗎？」、「這才是侵害他人肖像權」、「應該告這女子尋釁滋事」等，不少網民到女子微博留言指罵，女方已將有關帖文刪除。

 

女子做法惹來大量網民批評，有人質疑女方反應過大。

 

女子被揭為四川大學新聞學院研究生，校方指已展開調查。
其他人也在看
肇慶有業主購入全層42個單位　拆主力牆切斷支柱致樓上多戶牆身裂開
2023年06月06日
牛池灣女子捱斬｜消息：事主班時遇襲、不認識兇徒　警追緝在逃中年漢
2023年06月08日
夜市小食「爆炒石春」爆紅　辣椒、大蒜調味配奇特食法　原為湖北著名地道菜
2023年06月07日
湖南登山隊棄珠峰登頂救同胞　事主其後拒付救援費
2023年06月06日
女團偶像灌「粉絲」飲洗潔精　製造商稱有機會窒息　當事人解話剖「真相」
2023年06月05日
中大前副教授許金山瑜伽球毒殺妻女案　終審法院批出上訴許可　10月聆訊
2023年06月06日