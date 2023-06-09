廣州男玩手機被誤當偷拍 女方發文公審：手法嫻熟非初次作案 網民炮轟後刪帖

【有線新聞】大家搭巴士、地鐵玩手機時，有冇擔心過會被人誤以為偷拍對方。日前在廣州地鐵有女子誤以為被偷拍，上前找對方對質後。雖然對方自證清白，但女子仍發文公審，惹來網民批評。

中年漢玩手機誤當偷拍 女子：清白為何不發聲

日前廣州地鐵八號線，一名中年漢蹲在地上玩手機，被女子懷疑偷拍，遭對方要求檢查手機相冊。男子隨即打開手機，讓對方檢查自證清白，並說：「哪裡拍了。」女子眼見沒有證據，仍粗著嗓子說：「小心一點，不要亂拍別人。」女子隨後更在網上發片、發文公審，公開對方容貌，直指對方為猥瑣男，帖文提到男子不但「盯着我看」，更「拿出手機對著我，這時候我已感覺他在偷拍我」，「本想可以忍一忍，但難道我的權益沒受侵害，我就不用去維權了嗎？」

網民炮轟做法：被害妄想症 女方隔即刪帖

另外，她亦被曝出為四川大學新聞學院研究生，四川大學研究生院研工部指已展開調查，具體情況等待稍後官方通知。女子做法惹來大量網民批評，有人質疑女方反應過大是「被害妄想症」、「誤會别人了不是應該道歉嗎？」、「這才是侵害他人肖像權」、「應該告這女子尋釁滋事」等，不少網民到女子微博留言指罵，女方已將有關帖文刪除。