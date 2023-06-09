消防處組「救心同仁」聯盟 設課程教市民用AED機 冀每年培訓五萬人學急救

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【有線新聞】消防處等多個機構成立聯盟，推廣勇於救人的精神，希望每年培訓三至五萬人學懂急救。

新成立的「救心同仁聯盟」由消防處牽頭，醫管局、民安隊及紅十字會等六個機構參與，希望透過各類課程令全港每年有三至五萬人學懂急救。

同時嘉許一些勇於救人的市民，包括這位足球教練練波時碰巧附近有人暈倒，立刻用自動心臟除顫器AED機幫忙。足球教練李偉雄：「打開AED機時有很清晰指示，教我們如何將電擊貼貼在（患者）哪個位置，亦有聲音導航。我當時從來未用過那部機，進行了一次電擊，我就繼續幫他做心肺復蘇。」

消防處助理處長（機構策略）郭柏超：「心臟驟停患者沒得到適當救援，存活率每一分鐘會下降10%，不去做任何拯救，必然是最不好的選擇。」

全港有約1,800部自動心臟除顫器在消防處登記了，市民可以上網站「AED搵得到」查看地圖就知哪一部最就近，方便隨時拿去救人。香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻：「我們的同事和義工去了120間商場，檢查他們有無安裝AED機，以及安裝後能否使用？是否鎖上了？因為不能鎖起來，所以拿取了數據，數據會在聯盟內分享，看看如何推廣公眾安裝更多AED機。」

將來完成急救訓練的人除了獲發課程證書，亦會收到一張「救心同仁證」，提醒他們任何時候都要勇敢伸出援手。