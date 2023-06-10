家國天下｜入境處青少年領袖團成立十年 將擴展至大專院校

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【有線新聞】入境處於2013年成立青少年領袖團與學校合作招募團員，為他們提供國民教育、入境處知識及體適能訓練，未來計劃將領袖團擴展至大專院校，透過建立互信及經驗傳承，培養青年領袖回饋社會。

入境處青少年領袖團的教官這天來到馬鞍山一間中學，為領袖團提供訓練，除了介紹特區護照，學生還可以親身試驗用紫外光燈來看護照的防偽特徵。保良局胡忠中學學生蘇俊希：「我覺得很新奇，如果平時用普通人的角度去看，可能不一定知道可以用紫外線看到防偽標籤，不會知道這麼深入，驚嘆香港科技水平如此之高。」

入境事務主任陳嘉希：「入境處青少年領袖團的內容分為六個範疇，分別是國民教育、入境處知識、步操、野外訓練、體適能和社會服務，透過教官指導之下，旨在為隊員訂立目標，逐步完成訓練。

「五四運動」104周年，金紫荊廣場舉行升旗禮，入境處青少年領袖團是19支參與的制服團隊之一，首次展示中式步操。入境事務處青少年領袖團在二零一三年成立、至今十年，目前有超過二十間學校參加，約480名團員。

高級入境事務助理員曾展鴻：「入境處青少年領袖團是以班主任形式跟學校合作，希望維持長期合作關係。每一間學校由一位特定的教官負責，根據學生的程度和需要製作不同訓練。我們相信關係是建基於不同經歷、溝通和信任。」入境事務學院院長康凱：「未來，我們會將領袖團擴展，除了跟更多學校合作以外，訓練對象亦會涵蓋已經升讀大專的隊員，令他們可以學以致用，並且將自己的經驗傳承予師弟師妹。」