六四34周年｜鄧炳強：敏感日子拿蠟燭易被騎劫 稱申《願榮光》禁令合適

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【有線新聞】六四34周年警方拘捕逾20人，保安局局長鄧炳強稱在街上拿蠟燭可能被騎劫，本身就「有問題」，這些人甚至都想引起騎劫。他又指政府就《願榮光歸香港》申請禁制令，是因為現行法例未能百分百處理危害國安情況。

警方六四在銅鑼灣一帶高姿態巡邏，拘捕了20多人。鄧炳強：「在一些特別敏感日子，有一些人總是死心不息，要出來做一些行為危害公共安全。不能單單看他只是拿蠟燭出來，又寫了張紙你就帶走他，你要明白這個行為本身有問題，如果沒有問題就不能帶走他。如果我們不處理這些事件，這些事件就會變成很多，有機會被人騎劫，甚至本身做這些行為的人，就是一個想開始引起騎劫的人。」

被帶走包括記協前主席麥燕庭，她聲稱在場採訪六四。鄧炳強說記者身份不是特權，不會因為某些人的身份就不查問。不只在街上，在家中、室內悼念，鄧炳強稱都可能有問題。鄧炳強說：「我記得以往有些案例，住宅的窗內放了一些物件，別人是看到的話，可能是說香港獨立、分裂國家。這些都是違法。」

他說有問題的還有反修例歌曲《願榮光歸香港》，政府申請禁制令，法院星期一處理。鄧炳強說這首歌多次被當成國歌，歌詞含煽動口號，「要去處理這個問題， 現行情況不能百分百處理，所以我們申請禁制令是一個合適的方法。」一旦法庭頒令，他說難以籠統地評論，市民手機內保存這首歌是否違法，要視乎有沒有犯罪意圖。